Прямой эфир
Сюжет:

Собянин рассказал о мощностях медицинской системы Москвы

0
Фото: агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система здравоохранения Москвы обеспечена дополнительными мощностями. Их хватит как минимум на две недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.

«Москва больше всех пострадала»: президент оценил масштаб распространения COVID-19
По словам Сергея Собянина, реальное число заболевших в столице значительно больше выявленных

По его словам, в мегаполисе удалось создать необходимый «запас прочности». «Для нас сегодня главная задача — обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы», — сказал он в эфире Первого канала. На пару недель медицинская система обеспечена дополнительными мощностями, добавил он.

Ранее в пятницу Собянин рассказал, что первые пациенты поступят в новую инфекционную больницу в поселении Вороновское в «новой Москве» 20 апреля. По оценке мэра, ситуация с развитием коронавируса в городе является непростой, однако борьба с COVID-19 всё же идет не по самому плохому сценарию.

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.

6666

В России с момента начала распространения инфекции зарегистрировано, по данным портала стопкоронавирус.рф, 32 008 подтвержденных случая заболевания. Выздоровели 286 человек. Число погибших от коронавируса в стране достигло 273.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные такси и места в гостиницах
Собянин анонсировал ужесточение контроля за цифровыми пропусками

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020