Собянин назвал дату открытия инфекционной больницы в «новой Москве»

Первые пациенты поступят в новую инфекционную больницу в поселении Вороновское в «новой Москве» уже в понедельник, 20 апреля. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.

По его словам, все основные строительные работы на объекте уже завершены.

«Сегодня передаем весь этот комплекс медикам, которые уже начинают проходить обкатку на этой больнице. С понедельника здесь появятся уже первые пациенты. Объект важнейший, конечно, в такие короткие сроки сделать его было практически невозможно», ― отметил он.

Собянин также оценил ситуацию с развитием коронавируса в городе. По его словам, она является непростой, однако борьба с COVID-19 всё же идет не по самому плохому сценарию.

О том, что строительство центра для профилактики распространения коронавируса в поселении около деревни Голохвастово завершено, сообщил 11 апреля заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Чиновник отметил, что в клинике производится монтаж медицинского оборудования. Бочкарев также подчеркнул, что за счет оптимизации внутреннего пространства в медцентре удалось увеличить количество койко-мест. Изначально больница рассчитывала принять до 500 пациентов, но теперь сможет разместить 900 больных.

Площадь стационара, как ранее сообщалось, составляет 70 тыс. кв. м. Всего на создание комплекса могут потратить до 50 млрд рублей, значительная часть этой суммы пойдет на дорогостоящее оборудование.

В этот же день Бочкарев сообщил, что в Москве может появиться дополнительный инфекционный центр для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.

В России с момента начала распространения инфекции зарегистрировано, по данным портала стопкоронавирус.рф, 32 008 подтвержденных случая заболевания. Выздоровели 286 человек. Число погибших от коронавируса в стране достигло 273.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.