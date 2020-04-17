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В Мурманской области развернут кислородную станцию для больных COVID-19

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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В Мурманской области в больнице имени Баяндина началось развертывание кислородной станции для лечения больных коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.

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«В Мурманской областной больнице имени Баяндина стартовало развертывание кислородной станции — важный элемент лечения пациентов с коронавирусом. Сегодня (в пятницу, 17 апреля. ― Ред.) начали работы по подготовке площадки и разводке газов от накопителя до здания», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что для медцентра закупят стационарную кислородную станцию, которая позволит производить из окружающего воздуха чистый кислород, необходимый для тех, у кого заболевание коронавирусом протекает в тяжелой форме с поражением дыхательных органов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2590.

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