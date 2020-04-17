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Мурашко рассказал об увеличении числа коек для больных COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для лечения больных COVID-2019 российские власти планируют перепрофилировать еще 44 медицинские организации. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании, которое проводит президент страны Владимир Путин о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах.

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«Разрабатываются планы по дополнительному вовлечению коек при необходимости, в том числе в федеральных медицинских организациях, которые находятся в регионах нашей страны. Мы планируем, помимо Москвы, перепрофилировать еще 44 медицинские организации, это более 5 тыс. коек», — сказал министр.

Глава Минздрава также сообщил, что за последние два месяца 1,2 млн медицинских работников прошли переподготовку для осуществления эффективного лечения больных коронавирусной инфекцией.

Ранее 17 апреля стало известно, что в Москве за четыре дня построят восемь комплектных трансформаторных подстанций для усиления инфраструктуры медицинских учреждений столицы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, в настоящий момент столичные власти продолжают масштабную работу по перепрофилированию коек под лечение пациентов с COVID-19.

При этом москвичи по-прежнему нуждаются в медицинской помощи и по другим профилям, а значит, нагрузка на больницы усиливается. К помощи врачам подключились Строительный комплекс, ЖКХ, транспорт, бизнес. В помощь врачам направили студентов медицинских вузов.

коронавирус

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человек вылечились, 273 пациента скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон« горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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