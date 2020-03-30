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Студентов медвузов привлекут для борьбы с распространением коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Студентов медицинских вузов привлекут для помощи врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Как пишет ТАСС, об этом в понедельник, 30 марта, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

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По словам главы ведомства, это позволит мобилизовать около 40 тыс. человек, передает ТАСС.

26 марта сообщалось, что студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, пишет НСН. Об этом сообщается в приказе Минобрнауки России. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков. В отношении вузов, неподведомственных министерству, эта мера носит рекомендательный характер.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом. За сутки в 35 регионах зарегистрировано 302 случая заражения коронавиусной инфекцией, уточняет RT. Из них 66 вылечились, 10 скончались.кв

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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