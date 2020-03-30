Нарколог дал рекомендации курильщикам по отказу от табака

Врач-нарколог Марат Сараев дал рекомендации тем, кто хочет справиться с желанием курить в связи с тем, что правительство России исключило сигареты из перечня товаров первой необходимости.

Справиться с вредной привычкой помогут рыбий жир и определенные витамины, сказал он в понедельник, 30 марта, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Что мы можем посоветовать в данном случае, если очень сильно хочется покурить. Это прием определенных витаминов и микроэлементов: обязательно витамины группы В, витамин Е и рыбий жир. Они очень хорошо помогают справляться с тягой к табаку», — рассказал Сараев.

По словам нарколога, не стоит заменять одну привычку на другую. Если вы отказываетесь от табака, то не нужно переключаться на сладости.

Также медик призвал не поддаваться массовому психозу и панике, сообщает телеканал «360».

«Если мы не будем нагнетать обстановку… Через какое-то время вернется возможность у человека приобретать в полном объеме табачные изделия», — заключил он.

Ранее, 29 марта, правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, передает НСН. В перечень вошли 23 позиции. Из него исключили печатные СМИ, табачную продукцию, похоронные принадлежности, автозапчасти, бытовые приборы, товары для сада и огорода, строительные материалы, кабельную продукцию, противопожарные товары, очки и линзы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом. Из них 66 вылечились, девять скончались.

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