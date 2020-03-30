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Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости

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Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 29 марта.

Список состоит всего из 23 пунктов. В него входят санитарные маски, влажные и сухие салфетки, антисептики, мыло, зубная паста и щетка, стиральный порошок, средства личной гигиены, а также несколько детских товаров, в основном для новорожденных, зоотовары и топливо.

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Отмечается, что ранее в нем также были табачные изделия, печатные СМИ, автозапчасти и похоронные принадлежности, которые на данный момент из перечня исключены, пишет «Газета.ру».

Исключили из списка и бытовые приборы, строительные материалы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, кабельную продукцию, электрооборудование, очки и линзы.

Ранее сообщалось, что регионы вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Список составлен и утвержден для исполнения указa президента РФ Владимира Путина, согласно которому нерабочая неделя c 30 мартa по 5 апреля не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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