Кабмин утвердил перечень товаров первой необходимости из-за COVID-19

Кабмин утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом. Об этом в субботу, 28 марта, сообщается на сайте правительства России.

В список, состоящий из 23 пунктов, вошли детские товары, моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, товары для животных, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное оборудование, садово-огородные предметы, строительные инструменты и материалы, санитарно-технические изделия, товары для пожаротушения, печатные СМИ, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению.

В сообщении также говорится, что конкретные регионы вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей оставаться дома во время нерабочей недели. Он призвал жителей столицы не приглашать гостей, не ходить в гости самим и не посещать магазины без крайней нужды.

По его словам, девять дней надо пробыть дома, в квартире или на даче. «Не приглашайте гостей и сами не ходите в гости, без крайней нужды не посещайте магазины. Прогулки тоже лучше исключить или гулять кратко и только с членами семьи», — попросил Собянин.

Если в эти дни надо находиться на домашнем режиме, то стоит соблюдать его максимально строго. При обязанности ходить на работу маршрут должен быть ограничен поездкой туда и обратно, подчеркнул мэр Москвы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли почти 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. По его информации, четверо пациентов умерли в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона. Позднее стало известно об одном умершем в Петербурге.