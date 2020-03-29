Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России. Об этом он написал в своем блоге в воскресенье, 29 марта.

Так, все группы населения любых возрастов были переведены на «домашний режим самоизоляции». Покидать дома разрешается для экстренной медицинской помощи, поездок на работу в случае невозможности уйти на удаленный режим.

Также разрешено выходить в магазины за продуктами и в аптеки, для выгула домашних животных на расстояние не более 100 м от дома и для выброса мусора.

При этом в столичном оперативном штабе уточнили, что указ мэра не касается личного, служебного, специального и общественного транспорта. Власти отдельно подчеркнули, что новые меры не ограничивают право на въезд в Москву и выезд из нее. Речь идет о том, чтобы не покидать дома без необходимости.

Отмечается, что наказание за нарушение режима самоизоляции для жителей Москвы будет установлено в ближайшие дни.

Билеты на проезд в общественном транспорте, которые были записаны на карту «Тройка» на 60 поездок, на 30, 90 или 365 дней и билеты ТАТ будут продлены на дни, которые были сделаны нерабочими.

Помимо этого позже будут введены специальные пропуска, дающие право покинуть на улицу. Порядок их выдачи определит Правительство Москвы. Безработным москвичам власти выплатят компенсации в размере 19,5 тыс. рублей.

В Подмосковье были также введены аналогичные меры.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности. 23 марта жителей Москвы старше 65 лет или с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

26 марта московские власти расширили перечень ограничений в связи с распространением в стране коронавируса.

Все рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общественного питания были обязаны закончить обслуживание в залах и перейти на доставку еды или на выдачу еды на вынос.

Помимо этого были закрыты любые магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости. Прекратили работу торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, парки, музеи-заповедники.

Для всех групп населения был отменен льготный проезд на общественном транспорте кроме работников системы здравоохранения старше 65 лет.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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