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Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: Главное

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России. Об этом он написал в своем блоге в воскресенье, 29 марта.

Так, все группы населения любых возрастов были переведены на «домашний режим самоизоляции». Покидать дома разрешается для экстренной медицинской помощи, поездок на работу в случае невозможности уйти на удаленный режим.

Также разрешено выходить в магазины за продуктами и в аптеки, для выгула домашних животных на расстояние не более 100 м от дома и для выброса мусора.

При этом в столичном оперативном штабе уточнили, что указ мэра не касается личного, служебного, специального и общественного транспорта. Власти отдельно подчеркнули, что новые меры не ограничивают право на въезд в Москву и выезд из нее. Речь идет о том, чтобы не покидать дома без необходимости.

Отмечается, что наказание за нарушение режима самоизоляции для жителей Москвы будет установлено в ближайшие дни.

Билеты на проезд в общественном транспорте, которые были записаны на карту «Тройка» на 60 поездок, на 30, 90 или 365 дней и билеты ТАТ будут продлены на дни, которые были сделаны нерабочими.

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Помимо этого позже будут введены специальные пропуска, дающие право покинуть на улицу. Порядок их выдачи определит Правительство Москвы. Безработным москвичам власти выплатят компенсации в размере 19,5 тыс. рублей.

В Подмосковье были также введены аналогичные меры.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности. 23 марта жителей Москвы старше 65 лет или с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

26 марта московские власти расширили перечень ограничений в связи с распространением в стране коронавируса.

Все рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общественного питания были обязаны закончить обслуживание в залах и перейти на доставку еды или на выдачу еды на вынос.

Помимо этого были закрыты любые магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости. Прекратили работу торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, парки, музеи-заповедники.

Для всех групп населения был отменен льготный проезд на общественном транспорте кроме работников системы здравоохранения старше 65 лет.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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