Число резюме увеличилось в России на 23% на фоне коронавируса

Количество резюме на различных сервисах по поиску работы и подбору персонала с 1 по 23 марта выросло от 12 до 23% в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службах «Авито.Работа» и HeadHunter.

«Многие резюме не исключают вариант частичной занятости или почасовой оплаты, то есть соискатели стали задумываться о вариантах подработки», — отметил категорийный менеджер сервиса «Авито.Работа» Дмитрий Пучков.

На этом портале, по словам Пучкова, количество резюме за период c 1 по 22 марта увеличилось на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В то же время на 61% увеличилось и количество вакансий по сравнению с мартом прошлого года. Это связано с тем, что в условиях пандемии особенно востребованными становятся курьеры, грузчики и комплектовщики.

Сервис HeadHunter также отмечает рост количества резюме на 12% за период с 1 по 23 марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако рост вакансий составил всего 5%.

Кроме этого, рост количества резюме может быть связан со страхом потерять работу на фоне пандемии и желанием найти подработку. Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов напомнил опыт 2014–2015 годов, когда компании начали увольнять самых «дорогих» сотрудников и нанимать тех, кто готов работать за меньшие деньги. По словам Сафонова, в зоне риска оказываются также сотрудники, которые не оформлены официально, так как они не смогут рассчитывать на помощь правительства в случае задержки или невыплаты зарплаты.

Подробнее читайте в материале «Известий» 30 марта.