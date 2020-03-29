Ученые назвали наиболее благоприятную температуру для коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся возбудителем заболевания COVID-19, наиболее стабилен при температуре +4 градуса. В таких условиях он может существовать 14 суток, после чего его активность начинает снижаться. К этому выводу пришли ученые из гонконгского университета, результаты исследования опубликованы на сайте medRxiv.

В то же время при температуре +70 градусов активность вируса прекращается через пять минут.

Также исследователи выяснили, в течение какого времени коронавирус способен сохраняться на разных поверхностях. Наиболее устойчивым он остается на пластике и поверхностях из нержавеющей стали — до семи дней. В течение этого же срока он может оставаться активным даже на медицинской маске.

На стекле, бумаге и банкнотах вирус деактивируется через четыре дня, а на деревянных поверхностях и тканях он теряет активность уже через три часа.

Таким образом, коронавирус наиболее устойчив на гладких поверхностях.

Кроме этого, ученые выяснили, что вирус сразу распадается в условиях проведения дезинфекции большинства возможных средств. Исключением является мытье рук с мылом — после этого коронавирус может оставаться активным в течение пяти минут.

28 марта сообщалось, что группа ученых в медицинском центре Пекина установила время сохранения коронавируса в организме. Специалисты проанализировали данные 16 пациентов больницы в Пекине, средний возраст которых составлял 35,5 года. Выяснилось, что вирус сохранялся у половины пациентов от одного до восьми дней после исчезновения симптомов заболевания.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь — скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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