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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом узнали «Известия» в воскресенье, 29 марта.

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Отмечается, что после ухода из больницы женщина направилась к себе домой. Пациентка успела пообщаться с тремя своими соседями, прежде чем ее задержали.

Соседям сбежавшей придется сдать анализы на коронавирус. В подъезде ее дома будет проведена санобработка.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь — скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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