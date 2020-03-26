Пациент больницы в Коммунарке рассказал о лечении от коронавируса

Пациент больницы в Коммунаркe Виталий Миронов рассказал о том, как проходит его лечение от коронавирусa COVID-19. Сейчас мужчинa уже идет на поправку и ждет подтверждения своего выздоровления.

Виталий почувствовал первыe признаки болезни послe возвращения из отпускa в Барселоне.

По его словам, он был госпитализирован 15 марта.

«У меня была повышенная температура — где-то 37,8, и першило в горле, и была заложенность носа. Первые признаки появились 13 числа... появилась ломота в теле и озноб», — рассказал Виталий телеканалу РЕН ТВ.

Он отметил, что его анализ на коронавирус оказался положительным, а у его жены — отрицательным.

«Первую неделю лечения почти не было. Мне предоставили капли для носа и хлоргексидин для горла. Была температура. Дома я сам пил жаропонижающее. А в больнице температура уже пошла на спад. Утром 36,0, к вечеру — до 37», — сообщил пациент.

Он уточнил, что у всех в Коммунарке разная температура. Какого-то определенного показателя, до которого коронавирус можно не подозревать, нет. Фактически болезнь выявляется только тестом. При этом некоторые препараты, которыми лечат пациентов, просто так в аптеке не продадут.

«Спустя неделю врач назначил препарат рибавирин. Одно из применений — от гепатита С. У него есть серьезные побочные действия. В инструкции указана доза в две таблетки. Пациентам в первый день назначают по 10 таблеток. И в последующие дни — по шесть таблеток», — рассказал Миронов.

Он добавил, что у него легкая форма заболевания. Температура в больнице сама пошла на спад, поэтому сложное лечение не понадобилось.

Пациент Коммунарки рассказывает: больница не перегружена. Свободных коек много, а реанимация пока применяется только для больных пневмонией.

Миронов рассчитывает, что в ближайшее время его выпишут. Чтобы покинуть больницу, необходимо, чтобы два теста подряд показали отрицательный результат на коронавирус.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки обнаружили 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах достигло 840 человек. Больше всего новых пациентов в Москве — 136 человек, умерли двое заболевших.