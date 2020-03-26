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Главврач Коммунарки спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается через неделю. Такой прогноз дал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в беседе с директором Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анной Федермессер.

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По словам врача, заболеваемость достигнет максимума «к середине-концу следующей недели», передает ТАСС.

Комментируя ограничительные меры, введенные в столице, Проценко заявил, что их нельзя назвать избыточными.

«Чем больше заградительных карантинных мер мы примем, тем это будет более эффективным», — сказал он.

По состоянию на 26 марта в Коммунарке находятся 397 пациентов, из них 156 с внебольничной пневмонией, 121 человек — с подтвержденным коронавирусом, еще 11 человек находятся в отделении реанимации.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки обнаружили 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах достигло 840 человек. Больше всего новых пациентов в Москве — 136 человек, умерли двое заболевших.

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