Мурашко прокомментировал введение нерабочей недели

Нерабочая неделя должна помочь прервать распространение коронавируса в России. Об этом в четверг, 26 марта, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Предстоящая неделя в первую очередь должна быть посвящена тому, чтобы прервать эту патологическую цепь и прервать распространение процесса инфекционного», — сказал он в эфире «Первого канала».

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам предписано соблюдать домашний режим, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

Выполнять свои обязанности продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 520 тыс. случаев заболевания, скончались более 23,5 тыс. человек. В России 26 марта подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

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