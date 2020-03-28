Пожилым врачам сохранят льготы на транспорт в Москве

Медикам старше 65 лет сохранят льготы на транспорт в Москве на период нерабочей недели. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Для работников системы здравоохранения старше 65 лет сохраняется действие социальной карты москвича для бесплатного проезда в общественном транспорте», — цитирует сообщение «РИА Новости». Списки медиков уже переданы в ГУП «Московский социальный регистр», которое занимается оформлением карт.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, которым отменил до 14 апреля бесплатный проезд в транспорте для школьников, студентов, пожилых людей старше 65 лет. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк уточнил, что другие льготы по социальной карте, в частности скидки в магазинах и аптеках, сохраняются.

Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Для компенсации возможных дополнительных расходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены.

25 марта в своем обращении к гражданам президент России Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавируса. Глава государства подписал соответствующий указ. Власти позднее уточнили, что исходят из того, что те, кто переведен на удаленку, продолжат трудиться.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России выявлено 1036 случаев заражения, пять пациентов скончались.

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