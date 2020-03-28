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Первый случай коронавируса подтвердился в Костромской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первый случай коронавируса выявлен в Костромской области. Заболел ребенок, побывавший в Великобритании, сообщает 28 марта пресс-служба губернатора.

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Группа жителей региона, в составе которой были дети, вернулась из Соединенного Королевства 21 марта. Все они самоизолировались, через несколько дней у трех детей появились симптомы. По результатам двух проб у одного из них подтвердился коронавирус. При этом в пресс-службе подчеркнули, что анализы еще одного несовершеннолетнего пока не поступили, передает «Интерфакс».

По информации портала Kostroma Today, в группе также было шестеро взрослых, ни у кого из них симптомов нет.

Ранее, 28 марта, Роспотребнадзор сообщил, что по всей России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются свыше 166 тыс. человек.

В стране зарегистрировано 1036 случаев заболевания, пять пациентов скончались, 45 выздоровели.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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