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В мэрии объяснили сообщения о блокировке социальных карт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Информация о том, что в столице не функционируют все социальные карты, в том числе у работающих студентов и волонтеров, не соответствует действительности, заявил в четверг, 26 марта, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Нет, указанная информация не является достоверной», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали что в столице не функционируют все социальные карты, в том числе у работающих студентов и волонтёров.

Немерюк пояснил, какие категории пенсионеров и студентов могут и дальше бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы.

«Бесплатным и льготным проездом по социальным картам могут продолжать пользоваться учащиеся, занятые в волонтёрской деятельности или работе в медицинских организациях, а также работающие в других организациях или задействованные в иной волонтёрской активности», — отметил глава столичного департамента.

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По его словам, для продолжения использования льготного проезда перечисленным категориям граждан надо сообщить о проблеме с картой по телефону Единой справочной службы г. Москвы. После внесения данных льгота активируется в течение суток.

Также Немерюк отметил, что никаких ограничений использования социальных карт для получения других льгот, среди которых скидки в магазинах и аптеках, и иные варианты использования указом мэра не вводятся.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, которым отменил до 14 апреля бесплатный проезд в транспорте для школьников, студентов, пожилых людей старше 65 лет.

Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Для компенсации возможных дополнительных расходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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