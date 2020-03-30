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Дороги и метро в Москве стали на 70% свободнее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Дороги в Москве в воскресенье, 29 марта, были на 70% свободнее, чем три недели назад. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

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Отмечается, что из Москвы в область всего выехало и не вернулось за всю субботу и воскресенье около 140 тыс. автомобилей.

Кроме того, пассажиропоток в метрополитене на 21.00 29 марта был на 75% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В наземном транспорте число пассажиров уменьшилось на 68%, в пригородных электричках — на 34%, в автобусах из области в Москву — на 65%.

Услугами такси воспользовались на 53% меньше жителей столицы, а число поездок на каршеринге сократилось на 36%.

В пресс-службе отметили, что в целом на дорогах Москвы наблюдается снижение на 34% от общего количества личного транспорта и на 84% реже происходят ДТП.

Ранее 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в Москве обязательного домашнего режима самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу и для похода в ближайший продуктовый магазин или в аптеку, пишет «Газета.Ру».

5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. 23 марта жителей Москвы старше 65 лет или с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. 26 марта московские власти расширили перечень ограничений в связи с распространением в стране коронавируса.

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