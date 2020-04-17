В Москве зафиксировано почти 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве за последние сутки. Такие данные опубликовал столичный оперштаб в пятницу, 17 апреля.

Среди них 52% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% пациентов — от 46 до 65 лет, а 7,5% заболевших — от 66 до 80 лет. При этом дети составляют 5,5% инфицированных, а люди старше 80 лет — больше 3,5%.

Всего на сегодняшний день в городе зафиксировано 18 105 случаев коронавируса.

Сообщается, что в настоящий момент все заболевшие, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Ранее, в пятницу, заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в городе произойдет в следующие две-три недели.

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4069 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 007 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 17 апреля, всего в мире зарегистрировано 2,1 млн случаев заражения, скончалось более 146 тыс. человек.

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