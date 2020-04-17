Еще 286 пациентов с COVID-19 выздоровели в России за сутки

За прошедшие сутки в России выздоровели еще 286 человек, у которых ранее обнаружили коронавирус. Таким образом, число выписанных пациентов составляет 2590 человек. Об этом сообщили в оперштабе по ситуации с инфекцией 17 апреля.

В частности, в Москве за последние 24 часа из больниц были выписаны 123 пациента, общее число выздоровевших в столице составляет 1517 человек.

41 пациент за сутки скончался, общее количество летальных исходов достигло 273 случая.

За сутки зафиксировано еще 4070 случаев заражения коронавирусом, новые пациенты есть в каждом регионе России. Таким образом, общее число инфицированных за всё время распространения коронавируса в России составляет 32 008 человек.

Больше всего новых заболевших COVID-19 оказалось в Москве и Подмосковье — 1959 и 472 человека соответственно. В Санкт-Петербурге — 434 человека.

В Мордовии коронавирус обнаружили у 65 человек, в Дагестане — у 59, в Нижегородской области — 54. По 38 новых случаев заражения — в Ингушетии и Оренбургской области, 37 и 36 случаев зафиксировано в Тверской области и Республике Адыгея. Инфекция выявлена у 34 человек в Тюменской области, 32 — в Республике Марий Эл, по 30 новых заболевших оказалось в Рязанской области и Краснодарском крае. В Красноярском крае 29 новых пациентов, в Брянской области — 27.

По 25 инфицированных обнаружено в Курской и Тульской областях, по 24 — во Владимирской и Ленинградской, по 23 — в Кабардино-Балкарии и Ростовской области. В Башкирии коронавирус выявили у 22 человек, в Новгородской области — у 21, в Калужской — у 20. По 19 новых случаев зафиксировано в Воронежской и Ярославской областях, а также Карачаево-Черкессии.

По 18 человек заразились коронавирусом в Кировской области, ХМАО и Хабаровском крае, по 17 — в Калмыкии, Саратовской области и Татарстане. 16 новых инфицированных в Удмуртии, 15 — в Ульяновской области, 14 — Республике Коми, по 13 — в Ивановской и Самарской областях, а также Северной Осетии. Еще по 12 случаев обнаружено в Белгородской, Липецкой, Орловской, Новосибирской, Пензенской и Калининградской областях, а также в Ставропольском и Пермском крае и Республике Чувашия. В Хакасии — 11 новых случаев, в Вологодской области — 10.

По 9 случаев зафиксировано в Костромской области и Приморье, по 8 — в Мурманской области и на Камчатке, по 7 — в Смоленской и Сахалинской областях, а также в Чечне. По 6 новых заразившихся в ЯНАО и Еврейской АО, по 5 — в Псковской области и Алтайской крае, по 4 — в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях, а также в Севастополе.

По 3 новых пациента выявлено в Бурятии, Якутии, Крыму и Омской области, по 2 —в Иркутской и Амурской областях, а также в Забайкальском крае, по 1 — в Карелии, республиках Тыва и Алтай, Архангельской и Курганской областях, а также в Чукотском АО.

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