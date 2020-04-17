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Госдума освободила от НДФЛ выплаты работающим с COVID-19 медикам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон, который освобождает от подоходного налога компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу, 17 апреля, на сайте нижней палаты парламента.

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В соответствии с законом в силу со дня официального опубликования также вступают нормы о налоговых стимулах для компаний, покупающих средства защиты от коронавирусной инфекции. Он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

«Реализация закона будет способствовать обеспечению населения необходимыми средствами защиты и профилактики в условия распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

Данные меры вводятся во исполнение поручения президента России Владимира Путина от 15 апреля. Глава государства отметил, что медицинские работники должны получить установленные суммы на руки.

С апреля в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей. Также для них будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с вероятным осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, количество зараженных коронавирусной инфекцией в России достигло 32 007.

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