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Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты лечащим COVID-19 врачам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин поручил отменить подоходный налог на выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом российский лидер заявил в среду, 15 апреля, на совещании с правительством.

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«Мною были названы соответствующие цифры на дополнительные выплаты за работу с коронавирусом для врачей и медицинского персонала — 80 тыс. рублей, 50 тыс. рублей, 25 тыс. рублей. В соответствии с действующим законом они должны облагаться налогом на доходы физических лиц», — указал глава государства на совещании с членами правительства, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову.

Российский лидер отметил, что медицинские работники должны получить указанные суммы на руки, для этого требуются соответствующие правки в нормативно-правовой базе.

С апреля в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей. Также для них будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с вероятным осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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