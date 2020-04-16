Принцип совместительства: врачам просят вернуть подработки

Общероссийская общественная организация «Опора России» обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников. Он был введен в начале апреля из-за угрозы распространения COVID-19. Цель ограничений — сократить контакты медперсонала. Врачи опасаются, что мера снизит их заработок. А в Минтруде считают, что власти города не превысили своих полномочий.

В начале апреля главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, запретившее медикам работать по совместительству. Исключение сделано только для тех, кто привлекается к лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Похожее распоряжение вышло в Орловской области, но там оно коснулось только сотрудников государственных медучреждений.

«Опора России» обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Министерство труда и Роспотребнадзор с предложением отменить запрет. Письмо от 13 апреля за подписью президента организации Александра Калинина есть у «Известий». Врачи часто трудятся по совместительству, чтобы повысить свой доход: они работают посменно, а потому могут подрабатывать, например, в частных клиниках, отметил руководитель юридической практики комитета по здравоохранению «Опоры России» Дмитрий Васильев. Запрет можно расценивать как нарушение Трудового кодекса, добавил он.

— В условиях уже существующего кадрового дефицита в индустрии мы можем столкнуться с еще большим нежеланием людей работать в медицине, поскольку ограничивается их право на свободу выбора места работы в рамках разрешенной законодательством ставки, — считает член правления Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций (НАНМО) Ксения Ловцова.

По ее словам, проблемы могут возникнуть, если такое ограничение введут на федеральном уровне и оно в итоге из временного превратится в постоянное. Многие врачи и медсестры по разным причинам трудятся по совместительству, но основная из них — заработок, добавила Ксения Ловцова. В большинстве государственных клиник сотрудников привлекает скорее научный потенциал и карьерный рост, нежели доход, поэтому важно давать возможность медработникам самостоятельно определять баланс между самореализацией и финансами.

Письмо президента общественной организации «Опора России» поступило в Минтруд и в соответствии с законодательством передано в Роструд для проверки изложенных в нем сведений, сообщили «Известиям» в ведомстве.



— Обращаем внимание, что в соответствии с законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в полномочия главного санитарного врача входит возможность введения ограничительных мероприятий в организациях и на объектах, — добавили в пресс-службе Минтруда.

«Известия» также направили в Роспотребнадзор и администрацию Санкт-Петербурга запросы о том, получено ли обращение «Опоры России» и будут ли приняты меры по нему.

Цель запрета — попытка сократить контакты и перемещение медицинских работников из-за угрозы распространения COVID-19, рассказал гендиректор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин.

— Но ведь работники, которые задействованы в лечении COVID-19, имеют право перемещаться из одной организации в другую, — отметил он.

Ограничения в конечном итоге могут привести к снижению доступности квалифицированной помощи, добавил Александр Солонин. Кроме того, из-за эпидемии наблюдается значительное падение спроса в негосударственном секторе здравоохранения: все сознательные граждане соблюдают режим самоизоляции и обращаются только за экстренной и неотложной помощью.

— Врачи, которые ведут приемы в нескольких медицинских организациях и даже консультируют дистанционно, не смогут работать по совместительству и потеряют заработок, — констатировал он.

В этот сложный период очень важно помогать врачам, подчеркнул доктор медицинских наук, руководитель сети частных клиник «Доктор рядом» Владимир Гурдус. Единственная ограничительная мера, которая может быть поддержана, — это запрет на общение заболевшего врача с пациентами, пояснил эксперт.

— Скорее всего, это ограничение связано с тем, чтобы все силы системы здравоохранения сосредоточить на борьбе на коронавирусом, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

Эта мера позволит избежать кадрового голода и нехватки рук, добавил он.