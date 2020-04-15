Права у дома: закон о приватизации врачами служебного жилья напишут к лету

Законопроект, разрешающий врачам приватизировать служебное жилье, планируют подготовить к маю-июню. Об этом «Известиям» рассказал его автор, сенатор от «Единой России» Дмитрий Шатохин . Работа над этим вопросом началась после поручения Владимира Путина. Президент заявил, что медработников и сотрудников скорой помощи необходимо обеспечить служебным жильем и с возможностью его передачи в собственность. В связи с распространением коронавируса в стране и нехваткой медперсонала в регионах эта инициатива приобретает особую актуальность.

Нерешенные проблемы

Президент Владимир Путин в сентябре 2019 года поручил региональным властям обеспечить медработников служебным жильем. При этом специалист должен трудиться не менее чем на одной ставке 10 лет, чтобы приватизировать эту недвижимость. Меры социальной поддержки должны распространяться на медицинских работников организаций первичного звена здравоохранения и скорой помощи.

Однако в настоящее время есть правовая неурегулированность, так как получение служебного жилья в личную собственность фактически невозможно (есть редкие индивидуальные исключения), заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин . Оформить собственность на жилое помещение, имеющее статус служебного, нельзя — в законе о приватизации прописано, что служебная недвижимость входит в перечень объектов, которые не подлежат приватизации.

прив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сенаторы для исполнения поручения президента разрабатывают законопроект, который позволит региональным властям и органам местного самоуправления определять, какие категории граждан могут приватизировать такие квартиры . В частности, в этот список должны быть включены медработники.

— У нас большой дефицит кадров, особенно в небольших населенных пунктах. А чем хорошо служебное жилье? Мы могли бы закрепить человека минимум на 10 лет, — заявил Дмитрий Шатохин.

Он добавил, что законопроект будет подготовлен к маю-июню.

Привлечение специалистов в регионы с помощью недвижимости более перспективно, чем с помощью денег. С 2012 года в России действует программа «Земский доктор». Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. Этого периода недостаточно для того, чтобы ликвидировать нехватку кадров, уверен сенатор.

В верхней палате парламента действительно работают над соответствующим проектом, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

— Мы направили запросы в регионы. Нам необходимо проанализировать финансово-экономическую составляющую. Это работа не одного дня, — отметила сенатор.

прив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Правительство переадресовало запрос «Известий» в Минздрав и Минстрой.

Вопрос обеспечения медицинских работников служебным жильем относится к компетенции регионов, ответили «Известиям» в Минздраве.

Минстрой, а также Минтруд не смогли предоставить «Известиям» оперативный ответ.

Другие варианты

Предлагаемая мера поддержки должна быть реализована в два этапа — сначала нужно обеспечить всех врачей служебным жильем и лишь потом предоставить возможность его приватизировать. Об этом «Известиям» заявил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. Иначе есть риск, что недвижимости всем не хватит.

— У одних будет крыша над головой, а про остальных могут потихоньку забыть . Нужно серьезно проанализировать региональные ресурсы — сколько уже есть и сколько можно отдать под строительство. Эта программа требует высокого уровня конкретики, но сама по себе идея, конечно, очень хорошая, — отметил эксперт.

При этом предоставление жилья более перспективно, чем материальная поддержка, согласился с сенаторами адвокат. Ведь зачастую квартирный вопрос — один из самых важных в жизни человека.

прив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другой способ привлечения специалистов в регионы — послевузовское распределение, которое активно применялось в советское время и хорошо себя зарекомендовало. Спрос на целевые места наблюдается и сейчас.

В послании к Федеральному собранию президент поручил главам регионов вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках и малых городах . Кроме того, он подчеркнул, что уровень зарплат врачей должен строго соблюдаться и соответствовать параметрам, заданным еще в майских указах 2012 года.

Самая высокая средняя зарплата врачей, по данным Федеральной службы государственной статистики, зафиксирована в Чукотском автономном округе — 191 тыс. рублей за месяц, а самая низкая — в Ингушетии (около 44 тыс. рублей). По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, такой разброс связан с тем, что региональные власти не всегда следуют отраслевым рекомендациям по оплате труда. В целом в 2019 году средняя зарплата врачей в России составила 80,7 тыс. рублей, что на 7,6% больше, чем было в 2018-м (75 тыс. рублей).

прив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным Росстата, на конец 2018 года были не закрыты 50 тыс. вакансий врачей и еще примерно столько же вакансий среднего медперсонала. Самый большой дефицит наблюдался в Камчатском крае, где не хватало около 20% медперсонала. В тройку антирейтинга также попали Смоленская и Псковская области.