Доктора прописали: президент призвал обеспечить медработников жильем

Проработать вопрос обеспечения жильем врачей поручил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом. Эта проблема найдет свое отражение в региональной стратегии развития здравоохранения, которую планируется утвердить до конца года, заверил главу государства действующий руководитель области. Поручение президента по поводу жилья особенно актуально в отношении медработников первичного звена, подчеркнул в разговоре с «Известиями» представитель региона в Совете Федерации Валерий Рязанский.

Первая помощь

На встрече в Кремле врио губернатора Курской области Роман Старовойт доложил президенту о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие. Так, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в субъекте будет введено в эксплуатацию шесть фельдшерско-акушерских пунктов и начато строительство ещё трех. Кроме того, по словам действующего главы региона, в ближайшее время будет полностью обновлен парк автомобилей скорой помощи. Владимир Путин в свою очередь обратил внимание на необходимость решать жилищные вопросы для сотрудников медицинской сферы.

— Жилье врачам нужно давать, — подчеркнул он.

Роман Старовойт заверил главу государства, что этот момент обязательно будет отражен в региональной стратегии развития, которую планируется утвердить до конца 2019 года.

Акцент президента на обеспечении врачей жильем не случаен, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Врачи, прибегая в том числе к коллективным увольнениям, формулируют запрос к власти на рост уровня и качества своей жизни. Понимая этот запрос, Владимир Путин переадресует его региональным властям, которые должны решить проблему, — заявил он «Известиям». — Ключ к ее решению, по мнению президента, – предоставление жилья для врачей. Это позволит создать стимул для продолжения работы в регионах для квалифицированных специалистов.

На встрече с президентом Роман Старовойт рассказал и о предстоящем введении в эксплуатацию новой школы на тысячу мест в Железногорске — одном из крупнейших городов Курской области. По его словам, властями региона рассматривается и вопрос строительства школ и, детских садов на принципах государственно-частного партнерства с привлечением крупных банков. Кроме того, в скором времени должна быть завершена третья очередь областного онкологического центра, который станет крупнейшим в России.

В ходе беседы был затронут и вопрос реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам врио губернатора, в этом году планируется отремонтировать более 51 км основных магистралей Курска.

Социально-экономическая ситуация в области сегодня достаточно стабильная, здесь нет крупных проблем, вызывающих беспокойство федерального центра, отметил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

— Поручение президента об обеспечении жильем врачей актуально, особенно в отношении медработников первичного звена, — сказал «Известиям» сенатор. — Регион обладает уникальным потенциалом с точки зрения подготовки врачей — здесь расположен собственный медицинский университет с хорошим наработками. Властям области нужно серьезно отнестись к вопросу закрепления кадров, в том числе врачей на селе.

Культурное наследие

Российский лидер во время беседы поддержал идею строительства в Курской области музейного комплекса, посвященного памяти писателя Даниила Гранина, родившегося в городе Рыльске. В рамках данного проекта запланировано появление часовни и открытой площадки, где можно будет ознакомиться с литературным наследием знаменитого автора. Согласно указу президента, 2019-й в России объявлен Годом Даниила Гранина.

— Это очень хорошее начинание — и для курской земли, и вообще для всей России. Даниил Александрович — у меня с ним были очень добрые отношения — очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие, — подчекрнул Владимир Путин. — Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому это хорошая идея.

В конце встречи врио губернатора рассказал главе государства о планах по преобразованию центра Курска к тысячелетию города, которое будет отмечаться через 12 лет. Курск — один из старейших городов России, основанный еще в 1032 году. Роман Старовойт рассказал, что в ходе подготовки к юбилейным мероприятиям Курский электроаппаратный завод согласился освободить историческую территорию под реновацию.

— Так называемый братский корпус уже передается епархии. На территории находятся две жемчужины Русской православной церкви — это собор Знаменской иконы Божией Матери, Воскресенский храм, который усилиями благотворительных фондов сейчас приводится в порядок, – отметил он. – Также на территории бывшего предприятия, в здании бывшей мужской гимназии (сегодня там цеха) мы планируем разместить галерею нашего земляка художника Дейнеки, краеведческий музей, который у нас сейчас в упадке находится.

По словам врио, в начале 2019 года был организован международный архитектурный конкурс «Курск 2032» на разработку концепции реновации исторического центра города, на участие в котором уже подано более 70 заявок. В конце августа завершится второй этап, в результате которого будет определен победитель, подытожил глава Курской области.