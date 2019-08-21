Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медицины

Проблему доступности для населения медицинского обслуживания необходимо решать незамедлительно. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. План по улучшению работы этого направления глава государства ждет от правительства уже к 1 октября. На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» из бюджета выделено около 1,4 трлн рублей, напомнил он. Эффективно решить проблему доступности медицины на местах возможно решить только при взаимодействии региональных и муниципальных властей, считает председатель профильного комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Приступить незамедлительно

Владимир Путин обратил особое внимание на проблему охвата медицинской помощью граждан России, проживающих на отдалённых территориях. Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом году находились 499 населенных пунктов численностью от 100 до 2 тыс. человек, отметил российский лидер.

— К 2021 году должно быть охвачено 100% таких населенных пунктов, — указал президент.

Глава государства напомнил, что на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено 1,367 трлн рублей.

— Из них по двум программам на первичное звено здравоохранения будет выделено — предусмотрено, во всяком случае, — 237,5 млрд рублей. Это заметные, существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат, — отметил Владимир Путин.

Он констатировал, что многие граждане не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена здравоохранения.

— Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам‑специалистам и их нехватку, — сказал глава государства. — Медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы, найти эффективные способы их решения.

Владимир Путин также обозначил основные проблемы: нехватку узких специалистов, слабую материально-техническую базу поликлиник и износ санитарного автотранспорта.

— Прошу правительство к 1 октября текущего года подготовить принципы модернизации первичного звена в здравоохранении, — поручил он.

Глава государства также распорядился инициировать и организовать подготовку региональных программ. Они должны быть готовы и защищены не позднее 1 июля 2020 года.

— Нужно проработать и предложить источники финансовой поддержки всех предлагаемых мероприятий с федерального уровня, — обратился Владимир Путин к участникам совещания и призвал их незамедлительно приступить к этой работе.

Предложения Минздрава

С конкретными предложениями по улучшению качества медицинского обслуживания на первичном уровне на совещании выступила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В частности, глава Минздрава предложила закрепить для врачей первичного звена, врачей общей практики и узких специалистов минимальный уровень зарплаты в 170% от средней по региону. По ее словам, для медсестер первичного звена следовало бы сделать минимальный уровень зарплаты не ниже 70% от средней по региону, а фельдшерам — не менее 120%.

— Для этого не требуется дополнительного финансирования, это чисто организационное мероприятие, — заверила главу государства Вероника Скворцова.

Кроме того, она предложила освободить организации первичного звена здравоохранения от налогов на имущество и от земельного налога.

— У нас есть аналогии: фармацевтические производства, общероссийские общественные организации инвалидов, религиозные организации, когда эти организации освобождаются от налогов на имущество организаций и от земельного налога, — обратилась министр к президенту. — Хотела бы попросить поручение рассмотреть вопрос об освобождении организаций первичной медико-санитарной помощи от этих налогов, для чего понадобится внесение изменений во вторую часть Налогового кодекса.

Вероника Скворцова также подчеркнула необходимость дальнейшего развития и повышения привлекательности программы «Земский доктор». По ее словам, программа, запущенная в 2012 году, позволила привлечь в первичное звено более 34 тыс. специалистов, в том числе 1,5 тыс. фельдшеров с прошлого года.

— Выплаты 1 млн для врачей и 500 тыс. для фельдшеров [по программе «Земский доктор»], тем не менее каждый год мы вынуждены были внедрять дополнительные меры для повышения привлекательности этой программы, — пояснила министр.

Предмет заботы № 1

Идею главы Минздрава поддержали в «Единой России». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил о готовности в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи. По его словам, речь идет о введении повышающего коэффициента 1,4 для выплат по программе «Земский доктор» для особо сложных и труднодоступных территорий и законодательном закреплении института наставничества для молодых врачей в течение не менее трех лет.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, ситуацию с недостаточным финансированием первичного звена здравоохранения невозможно исправить только силами федерального центра.

— На время действия нацпроектов до 2024 года основные усилия должны быть направлены на поддержку первичного звена. Это должно стать предметом заботы номер один как для региональных, так и для местных властей, — подчеркнул сенатор в беседе с «Известиями».

Глава профильного комитета Совфеда привел пример Белгородской области, где к решению проблем первичного звена здравоохранения полномасштабно включилась местная система органов власти. По словам сенатора, в этот регионе законодательно закреплена ответственность главы муниципального образования за состояние здравоохранения на своем уровне, в том числе за кадровую политику. Только такая вовлеченность всех уровней власти, включая поселковые администрации, дает нужный эффект, уверен парламентарий.