Бюджетное здравоохранение

Государству необходимо создать условия для эффективной работы ученых, чтобы новые разработки становились конкретными технологиями, продукцией, услугами. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором рассматривались паспорта нацпроектов «Наука», «Образование», «Демография», «Здравоохранение».

Основные показатели реализации нацпроектов были определены президентом Владимиром Путиным в мае нынешнего года. В научной сфере к 2024 году Россия должна войти в число пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. Также должно быть обновлено не меньше 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, и создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных учреждений.

— Нужно подключиться к исследованиям Мирового океана. Недавно даже с коллегами из правительства лекцию на эту тему специально слушали. Нужно подключить к исследованию Арктики и Антарктики специальные научно-исследовательские суда, которые имеют неограниченные районы плавания. Там много задач, — сказал Дмитрий Медведев.

По нацпроекту «Образование» Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в вузах и работающих научных учреждениях. Помимо этого предстоит создать условия для раннего развития детей в возрасте до трёх лет и внедрить нацсистему профессионального роста педагогических работников, которая охватит не менее 50% учителей.

В сфере здравоохранения за ближайшие шесть лет предстоит снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей). Также предусмотрены различные мероприятия по строительству современных медицинских центров и повышение уровня квалификации врачебного персонала. Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что на все мероприятия программы планируется направить более 1,36 трлн рублей - половина этой суммы будет распределена в течение первых трёх лет.

Согласно паспорту проекта «Демография» необходимо предусмотреть внедрение новых механизмов финансовой поддержки семей при рождении детей и увеличить продолжительности «здоровой жизни» до 67 лет. К 2024 году перед правительством стоит задача создать условия для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих маленьких детей. К 2021 году необходимо обеспечить дошкольное образования для всех детей в возрасте до трех лет.

— Проект масштабный и касается каждого, кто живет в нашей стране. В рамках этого направления будем решать вопросы поддержки семей с детьми, людей старшего возраста. Отдельное внимание - тем матерям, которые хотят быстрее вернуться на работу после рождения детей. Все это потребует значительных ресурсов. Деньги весьма и весьма солидные — не менее 3 трлн рублей. Важно, чтобы они принесли конкретные ощутимые результаты, — отметил председатель правительства.

Глава Минтруда Максим Топилин по итогам совещания сообщил, что в рамках программы в течение ближайших шести лет будет направлено 44 млрд рублей на улучшение проживания пожилых граждан в стационарах. Еще по 5 млрд рублей в год планируется выделять на переобучение лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Также 136 млрд рублей будет выделено в ближайшие три года на ликвидацию очереди в детских садах для детей в возрасте до трех лет.