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Россия намерена войти в топ-10 стран по качеству образования

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Россия за шесть лет должна войти в десятку стран-лидеров по качеству образования, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

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На совещании, посвященном новому учебному году, в среду, 29 августа, он отметил, что в стране важно создать единое пространство для непрерывного образования.

«В этом году в нашей стране будет учиться свыше 15 млн школьников. В большинстве своем школы к новому учебному году готовы, отремонтированы и переоборудованы», — сказал глава правительства.

Однако в двух регионах, по его словам, есть проблемы с бесплатными учебниками.

Как пояснила министр просвещения Ольга Васильева, речь идет о Новгородской области и Республике Дагестан. Медведев, в свою очередь, поручил выделить деньги из резервного фонда на закупку учебников для этих субъектов, пишет «Интерфакс».

В середине августа в Госдуме предложили установить единую цену на школьную форму, а заказы на ее пошив отдавать российским фабрикам. По мнению заместителя председателя комитета по образованию и науке Бориса Чернышова, стоимость костюмов для учеников младших и средних классов не должна превышать 3 тыс. рублей, а для старшеклассников — 4 тыс. рублей.

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