В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

С 1 января 2020 года МРОТ в России составляет 12 130 рублей в месяц. Таким образом, согласно законопроекту, граждане с зарплатой менее 24 260 рублей должны быть освобождены от НДФЛ.

Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко и сенатор Сергей Леонов, сообщили в пресс-службе Нилова.

В пояснительной записке отмечается, что мера станет эффективной поддержкой малоимущих граждан.

Депутаты уверены, что освобождение ряда граждан от подоходного налога простимулирует потребление, позволит снизить соцрасходы государства в связи с увеличением реальных доходов населения.

«Фактически подобный подход частично предусматривает введение «прогрессивной» шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от доходов налогоплательщиков», — цитирует авторов законопроекта «РИА Новости» 15 апреля.

8 апреля президент России Владимир Путин предложил начислять пособия по безработице по верхней планке. Кроме того, при начислении безработным выплат на детей от трех до семи лет и других пособий глава государства предложил не учитывать доходы, полученные по месту работы.