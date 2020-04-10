Мишустин пообещал регионам компенсацию за налоговые отсрочки для бизнеса

Правительство России компенсирует регионам выпадающие доходы, возникающие из-за отсрочек по платежам для малого бизнеса, которые были введены для его поддержки на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 10 апреля.

Налоговые отсрочки создают дополнительную нагрузку на федеральные фонды обязательного медицинского страхования, социального страхования, пенсионный фонд. Их необходимо компенсировать, подчеркнул премьер.

Также Мишустин заявил, что правительство готовит новый пакет мер поддержки для бизнеса.

«Нам нужно оперативно проработать до конца недели все предложения, все подзаконные акты в аппарате правительства, чтобы уже на следующей неделе они были подписаны и вступили в силу», — сказал он.

Мишустин сообщил о подготовке нового пакета мер поддержки для населения и бизнеса 7 апреля. Тогда он не уточнил, что в него войдет, но заявил, что работа ведется в контакте с президентом России Владимиром Путиным.

Днем ранее правительство утвердило перечень наиболее пострадавших от коронавируса сфер экономики. Для этих отраслей действуют меры господдержки, такие как отсрочка по страховым взносам в социальные фонды и налогам, кроме НДС, мораторий на полгода на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов.

25 марта Путин выступил с официальным обращением к нации из-за распространения коронавируса в стране. В своем послании он предложил целый блок мер, направленных на поддержку граждан и предпринимательского сообщества.

В частности, глава государства объявил о планах приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%.

2 апреля Мишустин утвердил порядок оформления больничных и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции из-за коронавируса. Больничные листы будут формироваться с 6 по 19 апреля на 14 календарных дней в виде электронного документа, выплаты будут осуществляться единовременно на седьмой день со дня оформления электронного больничного.