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Эксперт рассказала об опасности пробежек по лестницам в многоэтажках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пробежки или ходьба по лестницам в многоквартирных домах может привести к заражению коронавирусной инфекцией. Об этом заявила «РИА Новости» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в пятницу, 17 апреля.

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Агентство отмечает, что в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых граждане, находящиеся в самоизоляции, бегают по лестничным пролетам в подъезде по утрам.

Баранова отметила, что не стала бы бегать по лестницам, поскольку в подъезде живет много людей. «Если кто-то чихнул на лестнице, а вы там потом пробежали? Или вы — бессимптомный носитель — пробежались, а потом туда же старушка вышла за хлебом? В респираторе, наверное, можно бегать, но вряд ли вам это понравится», — добавила она.

Ранее, 14 апреля, эксперты, которых опросили «Известия», рассказали, что домашние тренировки не смогут полностью заменить поход в спортзал, но укрепят иммунитет. Бездействие, по их мнению, несет серьезный риск для здоровья, особенно пожилых людей, которые в условиях пандемии коронавируса перестали гулять на улице.

Активнее всего при самоизоляции занимаются спортом люди в возрасте от 35 до 45 лет, меньше всего — подростки до 18 лет — около 3%.

Ранее, 9 апреля, член Федерации психологов образования России, кандидат педагогических наук Юлия Челышева рассказала, что снять эмоциональное напряжение в период самоизоляции помогают в том числе занятия спортом.

В начале этого месяца стало известно, что спрос на ассортимент спортивных товаров у российских ритейлеров AliExpress вырос в марте в восемь раз по сравнению с февралем на фоне введения режима самоизоляции. Маркетплейс «Беру» заявил о росте спроса на гантели и коврики для фитнеса в шесть раз, а в целом на спорттовары — на 60% в последнюю неделю марта.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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