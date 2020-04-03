Спрос на спортивные товары на AliExpress в России вырос в восемь раз

Спрос на ассортимент спортивных товаров у российских ритейлеров AliExpress в марте вырос в восемь раз по сравнению с февралем на фоне введения режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, поступившем в пятницу, 3 апреля, в «Известия».

Ранее, 1 апреля, маркетплейс «Беру» сообщил, что спрос россиян на гантели и коврики для фитнеса вырос в шесть раз, а в целом на товары для спорта — на 60% на последней неделе марта.

На сервисе объявлений Avito также самым большим спросом пользовались гантели и штанги, где предложение с февраля выросло на 2%, а спрос — на 38%. На 30% популярнее стали коврики для йоги и на 16% — домашние кардиотренажеры (беговые дорожки и эллипсы).

Накануне период нерабочих дней в России был продлен до конца апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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