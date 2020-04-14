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Эксперты объяснили важность занятий спортом в условиях пандемии

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Фото: Depositphotos
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Домашние тренировки не могут полноценно заменить поход в спортзал. Однако и они способны укрепить иммунитет. А вот бездействие несет серьезный риск для здоровья, особенно пожилых людей, лишенных сейчас своих обычных прогулок, рассказали опрошенные «Известиями» специалисты.

Как оказалось, активнее всего в самоизоляции занимаются спортом люди в возрасте от 35 до 45 лет.

В проекте «TRенировки», организованном обществом «Трудовые резервы» в рамках акции Минспорта «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни», их чуть больше 40% (4818 человек).

На втором месте — молодежь от 25 до 35 лет (32%), на третьем — люди старше 45 лет (18%). Меньше всего «зарядка по Сети» интересует подростков до 18 лет — около 3%.

«Даже легкая нагрузка поможет держать себя в форме и укрепить иммунитет. При занятиях спортом очень важна система и поддержка. Для этого мы решили объединить людей в новое спортивное комьюнити», — сказал «Известиям» президент общества «Трудовые резервы» Илья Галаев.

Проект объединил уже 11,8 тыс. участников по всему миру. Тренируются онлайн жители России, Украины, Финляндии, Германии, Испании и других стран.

Сейчас внутри проекта разрабатывается продвинутый курс тренировок.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Шаговая доступность: кто активнее занимается спортом в самоизоляции

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