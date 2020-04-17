Центробанк зафиксировал рост экономической активности в России

Все больше российских компаний адаптируются к текущий ситуации с коронавирусом и на прошлой неделе экономическая активность в стране показала небольшой рост. Об этом сообщила в пятницу, 17 апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«Смягчение ограничительных мер в тех регионах, где это позволяла эпидемиологическая ситуация, плюс постепенная адаптация компаний и населения к новым условиям обеспечили на прошлой неделе не только стабилизацию, но и некоторый подъем экономической активности в сравнении с предшествующей неделе», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что аналитики сделали такой вывод опираясь на данные о постепенном восстановлении потребления электричества и частичном росте финансовых потоков.

Вместе с тем на прошлой неделе Набиуллина заявила, что ВВП России в текущем году будет в отрицательной зоне, однако, делать точные оценки пока рано.

В марте глава ЦБ заявила, что инфляция в России в 2020 году может временно превысить целевой показатель в 4%.

По сведениям Международного валютного фонда, на фоне пандемии коронавируса мировая экономика практически остановилась.

В свою очередь, президент России Владимир Путин представил целый блок финансовых и административных инструментов поддержки для регионов, населения и бизнеса, чтобы минимизировать потери от экономических последствий инфекции для страны.