Прямой эфир
Сюжет:

Центробанк зафиксировал рост экономической активности в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все больше российских компаний адаптируются к текущий ситуации с коронавирусом и на прошлой неделе экономическая активность в стране показала небольшой рост. Об этом сообщила в пятницу, 17 апреля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн
По прогнозам экономистов, сильнее всего от кризиса пострадают сфера услуг, гостиницы и общепит

«Смягчение ограничительных мер в тех регионах, где это позволяла эпидемиологическая ситуация, плюс постепенная адаптация компаний и населения к новым условиям обеспечили на прошлой неделе не только стабилизацию, но и некоторый подъем экономической активности в сравнении с предшествующей неделе», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что аналитики сделали такой вывод опираясь на данные о постепенном восстановлении потребления электричества и частичном росте финансовых потоков.

Вместе с тем на прошлой неделе Набиуллина заявила, что ВВП России в текущем году будет в отрицательной зоне, однако, делать точные оценки пока рано.

В марте глава ЦБ заявила, что инфляция в России в 2020 году может временно превысить целевой показатель в 4%.

По сведениям Международного валютного фонда, на фоне пандемии коронавируса мировая экономика практически остановилась.

В свою очередь, президент России Владимир Путин представил целый блок финансовых и административных инструментов поддержки для регионов, населения и бизнеса, чтобы минимизировать потери от экономических последствий инфекции для страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банковские карты с истекшим сроком можно будет использовать до 1 июля
Госдума освободила от НДФЛ выплаты работающим с COVID-19 медикам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020