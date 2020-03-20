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В ЦБ допустили превышение целевого показателя инфляции в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Инфляция в России в 2020 году может временно превысить целевой показатель в 4%. Об этом в пятницу, 20 марта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Баланс краткосрочных рисков сместился в сторону проинфляционных. Под влиянием ослабления рубля инфляция в этом году не просто приблизится к цели быстрее, чем мы раньше считали, но и может временно ее превысить», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

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Она отметила, что сейчас главная задача — не допустить раскручивания инфляционной спирали.

Ранее в этот же день Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6%. В Кремле заявили, что регулятор принял данное решение самостоятельно.

12 марта в Минфине спрогнозировали уровень инфляции в России по итогам 2020 года. В ведомстве считают, что она будет около 4%.

С данной позицией солидарен первый вице-премьер России Андрей Белоусов, который 11 марта отметил, что инфляция в конце года не превысит показателя в 4%. Он подчеркнул, что, несмотря на этот прогноз, нужно заниматься поддержкой уязвимых отраслей на фоне падения рубля. В их числе производство бытовой техники и фармацевтика.

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