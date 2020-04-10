Набиуллина сделала прогноз по ВВП на 2020 год

ВВП России в текущем году будет в отрицательной зоне, однако делать точные оценки пока рано. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 10 апреля.

Согласно ее прогнозу, основной удар в российской экономике придется на II квартал. В то же время Набиуллина допускает, что рецессии удастся избежать.

«Если говорить о рецессии, это обычно два квартала отрицательных темпов роста, мы в качестве базового предположения исходим из того, что основной отрицательный эффект будет во втором квартале, а третий квартал по отношению ко второму будет уже лучше, и будет плюсовым», — цитирует ее «РИА Новости».

Как отметила Набиуллина, «ситуация очень динамично развивается», поэтому Центробанк вынужден уточнить свои оценки. В ближайшее время регулятор намерен провести глубокий анализ ситуации и, предположительно, кардинально пересмотрит свой макроэкономический прогноз.

В то же время глава ЦБ отметила, что российский финансовый сектор на данный момент сохраняет устойчивость, ситуация «несколько улучшилась», а «волатильность курса и рынка акций снижается».

Снижение ВВП в текущем году ранее допустил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, из-за пандемии коронавируса и, как следствие, остановки ряда производств, экономического роста в 2020 году может не произойти. Также он указал, что регионам, вероятно, потребуются дотации и помощь федерального центра в сложившейся ситуации.

1 апреля Росстат подтвердил рост ВВП в 2019 году на уровне 1,3%.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 10 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,6 млн случаев заболевания, скончались 96 тыс. человек.