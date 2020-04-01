Росстат подтвердил рост ВВП в 2019 году на уровне 1,3%

Вторая оценка роста российского валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году составила 1,3%, что совпадает с первой оценкой. Об этом сообщается на сайте Росстата в среду, 1 апреля.

«Вторая оценка индекса физического объема ВВП за 2019 год совпала с ранее опубликованными данными и составила 101,3%. Согласно второй оценке, в абсолютном выражении величина валового внутреннего продукта за 2019 год составила 110,046 трлн рублей», — отмечается в сообщении. Первая же оценка составила 109,362 трлн рублей.

Согласно данным по росту экономики в IV квартале прошлого года, ВВП России вырос на 2,1% в годовом выражении.

Кроме того, ведомство пересмотрело квартальные данные по ВВП за I–III кварталы 2019 года в связи с разработкой оперативных годовых итогов и их распределения по кварталам того же года. Согласно уточненным данным, рост ВВП в I квартале прошлого года составил 0,4%, во II — 1,1%, в III — 1,5% (вместо роста на 0,5%, на 0,9% и 1,7% соответственно).

Ранее 25 марта «Известия» со ссылкой на прогноз экспертов вашингтонского Института международных финансов (IIF) писали, что российская экономика в 2020 году сократится на 1,3%. В то же время отмечалось, что падение в России будет не столь драматичным, как в США, Евросоюзе и большинстве развивающихся стран, где сокращение достигнет 4,7%. Эксперты считают, что формально динамика российского ВВП будет выше заграничных темпов, поскольку экономику поддержит плавающий рубль, устойчивость банковского сектора и значительный объем резервов.

Ранее в тот же день глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом ВВП России может снизиться в этом году, прогнозы уточняются. В регионах, по его словам, потребуются дотации и помощь федерального центра. В середине января Кудрин предположил, что по итогам 2019 года рост ВВП составит около 1%. Возможно, он достигнет запланированных 1,3%, но это всё равно снижение по сравнению с 2,5% в 2018 году.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта.

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