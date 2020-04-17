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Банковские карты с истекшим сроком можно будет использовать до 1 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

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Перевыпускать карты до этого срока не потребуется. Подобные меры вводятся на фоне ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в стране.

Также Набиуллина назвала повышение ключевой ставки маловероятным, в качестве основного сценария будет рассматриваться ее снижение. О перспективах изменения ключевой ставки в 2020 году глава Центрального банка рассказала во время онлайн-конференции 3 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с вероятным осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, количество зараженных коронавирусной инфекцией в России достигло 32 007.

коронавирус

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