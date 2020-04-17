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В Центробанке назвали маловероятным повышение ключевой ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Снижение ключевой ставки будет рассматриваться Центробанком России как основной сценарий. Ее повышение маловероятно. Такое заявление в пятницу, 17 апреля, сделала в ходе онлайн-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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Соответствующий вопрос, по ее словам, Банк России рассмотрит уже на ближайшем заседании 24 апреля.

«Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда, рассмотрим спектр различных экономических сценариев и с учетом этого оценим то, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики и какими шагами нам целесообразно двигаться», — сказала она.

Набиуллина также отметила, что текущий год для мировой экономики будет достаточно тяжелым. При этом она сослалась на опубликованный на этой неделе прогноз МВФ. Документ предполагает спад мировой экономики в текущем году на 3% — более значительный, чем при глобальном финансовом кризисе 2008–2009 годов.

Ситуация, по ее словам, изменится, когда смягчение ограничительных мер в ряде стран перерастет в тенденцию.

О перспективах изменения ключевой ставки в 2020 году Набиуллина рассказала во время онлайн-конференции 3 апреля. Согласно ее заявлению, Банк России видит потенциал для ее снижения.

20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% Позже выяснилось, что в Банке России обсуждали три сценария развития событий.

После этого решения Набиуллина заявила, что инфляция в России в 2020 году может временно превысить целевой показатель в 4%. Главная задача регулятора будет в том, по словам главы ЦБ, чтобы не допустить раскручивания инфляционной спирали.

В то же время Набиуллина представила прогноз по ипотечным ставкам. По ее словам, у этого продукта есть потенциал снижения ниже 8% до 2024 года.

Вместе с тем последние изменения по ключевой ставке были только в феврале. Тогда ЦБ РФ снизил ее на 25 б.п. — до 6% годовых.

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