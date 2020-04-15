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Центробак выступил за рост числа операций по картам без ввода PIN-кода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центральный банк (ЦБ) России выступил за увеличение числа операций, которые можно совершить по банковским картам без ввода PIN-кода. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора.

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Кроме того, крупнейшие банки страны поддержали рост лимита платежных карт. На сегодняшний день он составляет 1 тыс. рублей по картам «Мир» и MasterCard и 3 тыс. — по Visa.

Данная мера призвана сократить очереди на кассах в супермаркетах. В кредитных организациях уверены, что это позволит притормозить распространение коронавирусной инфекции. По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, минимальный размер операции целесообразно увеличить в два раза — до 2 тыс. рублей.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что поддерживают данную идею.

«Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их PIN-кодом, но только с учетом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя», — говорится в комментарии регулятора.

При этом в России все чаще используют оплату с помощью умных устройств, таких как Apple Pay и Google Pay на смартфоне, при которой не нужно вводить пин-код при покупке на любую сумму, сообщили в Mastercard. По данным финансовой организации, в 2018 году Россия была на первом месте в мире по числу оплат умными устройствами.

Полную версию материала читайте в свежем выпуске «Известий» от 16 апреля

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