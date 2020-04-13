ЦБ заявил о снижении внешнего долга России на $40 млрд

Внешний долг России сократился за I квартал текущего года на 8,3%. Об этом в понедельник сообщил Центробанк.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — цитирует «РИА Новости» заявление регулятора.

По данным ЦБ, ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением рубля. Это наиболее заметно сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам правительства России и внешним обязательствам других секторов, пишет RT.

10 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по данным регулятора, за неделю ситуация на российском финансовом рынке начала улучшаться, сообщает телеканал «360». Она отметила, что волатильность курса и рынка акций снижается. Также глава ЦБ сообщила, что в текущем году ВВП России будет в отрицательной зоне.