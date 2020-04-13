Эксперты посчитали экономию российских банков от послаблений ЦБ

Российские банки смогут сэкономить до 1,5 трлн рублей за счет регуляторных послаблений ЦБ, которые предоставлены им для поддержки граждан и малого бизнеса. Такие расчеты специально для «Известий» подготовили в РЭУ имени Плеханова.

Ранее ЦБ разрешил банкам на фоне пандемии коронавируса не создавать дополнительные резервы под просроченные долги. Таким образом, кредитные организации могут высвободить значительные средства.

«Если мы говорим о предполагаемом росте безработицы и потере доходов граждан, то это выливается в 1–1,5 трлн рублей», — привел расчеты профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Он отметил, что поблажки ЦБ РФ для банков не носят прямого финансового характера — тут можно считать только «альтернативную прибыль» в виде снижения убытков. Как полагает эксперт, на эту сумму, возможно, стоит поддержать не банковский сектор, а самих граждан и МСП, которые, в свою очередь, обеспечат своевременное обслуживание долга, сохранение рабочих мест и дохода граждан.

В свою очередь глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет внимательно следить за процессом предоставления клиентам кредитных каникул.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) уверены, что в сложившихся условиях необходимо досрочно начинать работу службы финомбудсмена в этой сфере.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Зашли на каникулы: банки могут сэкономить до 1,5 трлн на послаблениях ЦБ