 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Зашли на каникулы: банки могут сэкономить до 1,5 трлн на послаблениях ЦБ

Кредитные организации пока неохотно поддерживают заемщиков в обмен на поблажки, предоставленные им регулятором
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
Зашли на каникулы: банки могут сэкономить до 1,5 трлн на послаблениях ЦБ
2020-04-12 23:10:10">
2020-04-12 23:10:10
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские банки смогут «сэкономить» до 1,5 трлн рублей за счет регуляторных послаблений ЦБ, которые предоставлены им для поддержки граждан и малого бизнеса. Такие расчеты специально для «Известий» подготовили в РЭУ имени Плеханова. При этом регулятор будет внимательно следить за процессом предоставления клиентам кредитных каникул, пообещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос «Известий». Эксперты и защитники прав заемщиков считают, что направлять средства целесообразнее было бы напрямую для поддержки людей, а не через прокладку в виду банков. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) уверены, что в сложившихся условиях необходимо досрочно начинать работу службы финомбудсмена в этой сфере.

В чью пользу

Третьего апреля президент подписал закон о праве на кредитные каникулы граждан и индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса. Соответствующий проект был подготовлен депутатами ГД совместно с Минфином — послабление предписывалось тем, чьи доходы на фоне распространения инфекции снизились более чем на 30%.

В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, а также не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Кроме того, малые и средние предприниматели могут подать заявку на беспроцентный кредит на полгода для выплаты зарплат. В свою очередь, Центробанк пошел на серьезное послабление для банков, разрешив им не создавать дополнительные резервы под просроченные долги. Таким образом, кредитные организации могут высвободить значительные средства.

Зашли-1
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как выяснилось, на кону стоят триллионы рублей, подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.

- Если мы говорим о предполагаемом росте безработицы и потере доходов граждан, то это выливается в 1-1,5 трлн рублей, - привел расчеты профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Константин Ордов.

Он отметил, что поблажки ЦБ РФ для банков не носят прямого финансового характера — тут можно считать только "альтернативную прибыль" в виде снижения убытков. Как полагает эксперт, на эту сумму, возможно, стоит поддержать не банковский сектор, а самих граждан и МСП, которые в свою очередь обеспечат своевременное обслуживание долга, сохранение рабочих мест и дохода граждан.

При этом пока «выхлоп» от программы очень скромный, следует из данных, которые привела на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Без бумажки

- Пока это старт программы, и цифры очень низкие. Мы будем смотреть с правительством, что происходит. Могу сказать, что по зарплатной части программы в банки-участники поступило более 900 заявок на почти 6 млрд рублей, удовлетворено пока 234 заявки на очень маленькую сумму — 76 млн рублей. Система раскачивается очень медленно, это не может нас удовлетворять и не соответствует остроте проблемы. Поэтому мы будем работать с банками, чтобы такой механизм заработал, - подчеркнула она

Что касается задолженности физлиц, то с 20 марта от заемщиков поступило более 107 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода из-за эпидемии, при этом с 1 по 7 апреля поступило уже 76 тыс. заявлений, то есть скорость подачи растет.

Зашли
ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Итоговый результат рассмотрений весьма скромный - по состоянию на 7 апреля банками было рассмотрено 76 тыс. заявлений (71% от общего количества), но удовлетворено всего лишь около 15%. Отказ – по 65 тыс. заявлений. Вы можете видеть, что действительно пока большая доля отказов в реструктуризации этих кредитов. Правда, важно уточнить, что много заявлений было подано до вступления закона. Хотя и после этой даты количество отказов чрезмерно большое.

Как пояснила глава ЦБ, отвечая на вопрос «Известий», регулятор только начинает собирать статистику, учитывая, что до вступления в силу закона о кредитных каникулах речь шла о собственных программах банков.

- Хочу заверить, что процесс рассмотрения заявлений по реструктуризации кредитов находится в фокусе нашего внимания. Это — приоритет нашего мониторинга банковской деятельности сейчас, - сказала Эльвира Набиуллина.

Чуть ранее она сообщила, что если банки будут использовать послабления в своих интересах - например, для увеличения прибыли и выплат акционерам - ЦБ вернет регуляторные требования.

Уже сейчас защитники прав заемщиков отмечают, что кредитные организации слишком редко идут навстречу клиентам.

- Мы проводим мониторинг отказов, - рассказала «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. - Спрос на каникулы выше положительных решений. Много отказов от банков поступает из-за технических сложностей. Например, из-за невозможности в моменте предоставить справку или банки не признают эти справки.

Зашли-2
Банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом по закону, граждане имеют право на отсрочку на предоставление документов на срок до 90 дней. По мнению Евгении Лазаревой, лимиты на каникулы по потребительским кредитам и заимствованиям для малого бизнеса необходимо увеличивать, а также ускорить начало работы службы финомбудсмена на банковском рынке (по закону этот механизм должен заработать в следующем году).

- Очень важно поддерживать потребителя сейчас, но также нужно думать и о том, что будет после пандемии. В перспективе мы рискуем столкнуться с большим количеством претензий со стороны заёмщиков по отношению к банкам. Сейчас принимается достаточно большое количество мер, они еще не отработаны и кредиторы трактуют их по-своему. На наш взгляд, в данный момент жизненно необходимо в ускоренном порядке в связи с экономической ситуацией ускорить начало работы банковских финомбудсменов. Потребители сейчас становятся более уязвимыми и отчаянно нуждаются в оперативном развёртывании системы медиации, - полагает Евгения Лазарева.

По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, пробовать нужно все модели. Например, в части помощи гражданам - увеличивать сумму пособия тем, кто потерял работу, одновременно внедряя процессы дистанционного обслуживания, считает он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020