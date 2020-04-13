Зашли на каникулы: банки могут сэкономить до 1,5 трлн на послаблениях ЦБ

Российские банки смогут «сэкономить» до 1,5 трлн рублей за счет регуляторных послаблений ЦБ, которые предоставлены им для поддержки граждан и малого бизнеса. Такие расчеты специально для «Известий» подготовили в РЭУ имени Плеханова. При этом регулятор будет внимательно следить за процессом предоставления клиентам кредитных каникул, пообещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос «Известий». Эксперты и защитники прав заемщиков считают, что направлять средства целесообразнее было бы напрямую для поддержки людей, а не через прокладку в виду банков. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) уверены, что в сложившихся условиях необходимо досрочно начинать работу службы финомбудсмена в этой сфере.

В чью пользу

Третьего апреля президент подписал закон о праве на кредитные каникулы граждан и индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса. Соответствующий проект был подготовлен депутатами ГД совместно с Минфином — послабление предписывалось тем, чьи доходы на фоне распространения инфекции снизились более чем на 30%.

В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, а также не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Кроме того, малые и средние предприниматели могут подать заявку на беспроцентный кредит на полгода для выплаты зарплат. В свою очередь, Центробанк пошел на серьезное послабление для банков, разрешив им не создавать дополнительные резервы под просроченные долги. Таким образом, кредитные организации могут высвободить значительные средства.

Зашли-1 Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как выяснилось, на кону стоят триллионы рублей, подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.

- Если мы говорим о предполагаемом росте безработицы и потере доходов граждан, то это выливается в 1-1,5 трлн рублей, - привел расчеты профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Константин Ордов.

Он отметил, что поблажки ЦБ РФ для банков не носят прямого финансового характера — тут можно считать только "альтернативную прибыль" в виде снижения убытков. Как полагает эксперт, на эту сумму, возможно, стоит поддержать не банковский сектор, а самих граждан и МСП, которые в свою очередь обеспечат своевременное обслуживание долга, сохранение рабочих мест и дохода граждан.

При этом пока «выхлоп» от программы очень скромный, следует из данных, которые привела на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Без бумажки

- Пока это старт программы, и цифры очень низкие. Мы будем смотреть с правительством, что происходит. Могу сказать, что по зарплатной части программы в банки-участники поступило более 900 заявок на почти 6 млрд рублей, удовлетворено пока 234 заявки на очень маленькую сумму — 76 млн рублей. Система раскачивается очень медленно, это не может нас удовлетворять и не соответствует остроте проблемы. Поэтому мы будем работать с банками, чтобы такой механизм заработал, - подчеркнула она

Что касается задолженности физлиц, то с 20 марта от заемщиков поступило более 107 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода из-за эпидемии, при этом с 1 по 7 апреля поступило уже 76 тыс. заявлений, то есть скорость подачи растет.

Зашли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Итоговый результат рассмотрений весьма скромный - по состоянию на 7 апреля банками было рассмотрено 76 тыс. заявлений (71% от общего количества), но удовлетворено всего лишь около 15%. Отказ – по 65 тыс. заявлений. Вы можете видеть, что действительно пока большая доля отказов в реструктуризации этих кредитов. Правда, важно уточнить, что много заявлений было подано до вступления закона. Хотя и после этой даты количество отказов чрезмерно большое.

Как пояснила глава ЦБ, отвечая на вопрос «Известий», регулятор только начинает собирать статистику, учитывая, что до вступления в силу закона о кредитных каникулах речь шла о собственных программах банков.

- Хочу заверить, что процесс рассмотрения заявлений по реструктуризации кредитов находится в фокусе нашего внимания. Это — приоритет нашего мониторинга банковской деятельности сейчас, - сказала Эльвира Набиуллина.

Чуть ранее она сообщила, что если банки будут использовать послабления в своих интересах - например, для увеличения прибыли и выплат акционерам - ЦБ вернет регуляторные требования.

Уже сейчас защитники прав заемщиков отмечают, что кредитные организации слишком редко идут навстречу клиентам.

- Мы проводим мониторинг отказов, - рассказала «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. - Спрос на каникулы выше положительных решений. Много отказов от банков поступает из-за технических сложностей. Например, из-за невозможности в моменте предоставить справку или банки не признают эти справки.

При этом по закону, граждане имеют право на отсрочку на предоставление документов на срок до 90 дней. По мнению Евгении Лазаревой, лимиты на каникулы по потребительским кредитам и заимствованиям для малого бизнеса необходимо увеличивать, а также ускорить начало работы службы финомбудсмена на банковском рынке (по закону этот механизм должен заработать в следующем году).

- Очень важно поддерживать потребителя сейчас, но также нужно думать и о том, что будет после пандемии. В перспективе мы рискуем столкнуться с большим количеством претензий со стороны заёмщиков по отношению к банкам. Сейчас принимается достаточно большое количество мер, они еще не отработаны и кредиторы трактуют их по-своему. На наш взгляд, в данный момент жизненно необходимо в ускоренном порядке в связи с экономической ситуацией ускорить начало работы банковских финомбудсменов. Потребители сейчас становятся более уязвимыми и отчаянно нуждаются в оперативном развёртывании системы медиации, - полагает Евгения Лазарева.

По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, пробовать нужно все модели. Например, в части помощи гражданам - увеличивать сумму пособия тем, кто потерял работу, одновременно внедряя процессы дистанционного обслуживания, считает он.