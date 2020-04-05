ЦБ заявил об ожидании роста операций по картам до 70% в этом году

По итогам 2020 года доля безналичных операций в торговом розничном обороте вырастет на 5 п.п. и составит не более 70%. Об этом сообщили «Известиям» в Банке России в воскресенье, 5 апреля.

Согласно статистике регулятора, объемы операций по банковским картам в числовом выражении рекордно выросли в 2019 году — на 27%, до 24,8 трлн рублей. На увеличение показателей влияет повышение доверия граждан и развитие платежных технологий в целом. В этом году рост будет происходить в том числе за счет развития системы быстрых платежей.

Как отметили аналитики банков и эксперты, тренд на популяризацию банковских карт сохранится в том числе из-за карантина, поскольку россиянам придется делать больше покупок онлайн и использовать карту вместо наличных. Уже в марте рост оборота по картам вырос примерно на 20%, заявил директор розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгений Шитиков.

По его ожиданиям, повышенный спрос на безналичные операции сохранится в первом полугодии 2020-го. Уже в марте доля покупок по картам Газпромбанка выросла на 14% по сравнению с февралем, а по итогам года прирост показателя ожидается на уровне 40%, заявил начальник департамента банковских карт кредитной организации Дмитрий Лепехин.

Как заявили в Московском кредитном банке (МКБ), сейчас отмечается скорее не увеличение числа операций по картам, а изменение структуры расходов клиентов: некоторые категории ощутили прирост, а другие — убыль. В банке считают, что общий объем трансакций снизится в связи с экономической ситуацией в России.

По мнению финансового аналитика «БКС Премьер» Сергея Дейнеки, на экономику может негативно повлиять фактор пандемии коронавируса.

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