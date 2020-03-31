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Ряд ритейлеров анонсировали отказ от приема наличных из-за COVID-19
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Ряд ритейлеров анонсировали отказ от приема наличных из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Крупные ритейлеры и службы доставки в России намерены отказаться от использования наличных денег для предотвращения распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера Wildberries.

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Отмечается, что компании уже пришли к договоренности о том, что доставка заказов будет осуществляться бесконтактным способом оплаты, в том числе через пункты выдачи. Торговые залы и примерочные закроют. При этом пускать в пункты выдачи будут по одному клиенту.

Работников же обяжут носить маски и перчатки.

Наличные и банковские карты приниматься не будут. Кроме того, планируется обязательное введение предоплаты на сайте или в приложении.

К соглашению присоединились Wildberries, AliExpress, Lamoda, Ozon, «Связной», Avito, Boxberry, «Снежная Королева», «Ситилинк», DPD, ПЭК, «М.Видео–Эльдорадо», «Спортмастер», а также «Леруа Мерлен». Однако последний не будет закрывать торговые залы.

В Wildberries подчеркнули, что меры предпринимаются с целью обезопасить покупателей и персонал, а также затормозить распространение коронавируса, пишет «РИА Новости».

24 марта стало известно, что Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ готовит письмо в Центробанк с требованием снизить максимальный размер эквайринга до 1% на время эпидемии коронавируса.

В этом случае ритейлеры смогут делать скидки при оплате картой, что в свою очередь будет мотивировать клиентов избавиться от наличных, которые могут быть переносчиком инфекции.

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