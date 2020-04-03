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Роскачество призвало отказаться от наличных в период пандемии коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Роскачество рекомендует по возможности воздержаться от использования наличных денег при оплате товаров и услуг на фоне распространения коронавируса, который может передаваться через купюры, заявила 3 апреля организация.

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«Коронавирус может выживать на поверхностях в течение очень долгого времени ― от нескольких часов до нескольких дней, и неясно, сколько людей к ним прикасалось и все ли из них были здоровы <…> Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго. В период пандемии особо остро встает вопрос о переходе с оплаты наличными на безналичные способы. Преимуществ использования электронных средств оплаты ― масса. Самое главное ― это гигиеничность», ― отмечается в сообщении.

Также в Роскачестве призвали переходить на оплату картой или бесконтактные платежи через смартфон, смарт-часы или другие устройства. При этом в период пандемии стоит протирать банковскую карту специальным дезинфицирующим средством, причем неагрессивным, поскольку оно может повредить карту либо графическую информацию на ней.

24 марта Центробанк РФ дал рекомендацию банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема. В сообщении регулятора отмечается, что рекомендация касается банкнот, не прошедших обработку, и затронет только около четверти банкоматов.

Об опасности банкоматов-ресайклеров в условиях вспышки коронавируса ранее предупреждали представители крупнейших банков России. В разговоре с «Известиями» они объясняли, что в таких аппаратах купюры минуют инкассацию, а значит, не проходят обработку и выдаются от одного пользователя другому. При этом вирус, как известно, сохраняется на бумаге в течение 3–4 дней.

В Гознаке же объясняли, что в банкнотной бумаге используются специальные добавки с биоцидными свойствами, которые замедляют размножение вирусов и бактерий.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 пациентов. В Москве

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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