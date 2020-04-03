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«Ростех» разработал респираторы против вирусов и микробов

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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«Ростех» разработал противомикробные респираторы, которые защищают от вирусов и любых типов микроорганизмов, распространяющихся воздушно-капельным путем. Об этом 3 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

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Уточняется, что защитные маски оснащены фильтром TIOKRAFT, который расщепляет при помощи ультрафиолета вредные примеси. Респираторы эффективны, в частности, против туберкулезной палочки, бактерий, спор грибов и плесени, а также запахов органической природы.

Средства индивидуальной защиты выпустил АО «Раменский приборостроительный завод», который входит в Концерн радиоэлектронных технологий (КРЭТ) «Ростеха».

30 марта госкорпорация сообщила о разработке нового противовирусного комбинезона, который защищает от вирусов и других биологических угроз. Костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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