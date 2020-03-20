ЦБ РФ рассматривал три сценария для изменения ключевой ставки

Центральный банк РФ обсуждал три сценария по ключевой ставке. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается ключевой ставки, мы рассматривали, что редко бывает, три варианта — снизить, повысить или оставить неизменной», — сказала она.

Ранее 20 марта сообщалось, что ЦБ России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% самостоятельно.

Дальнейшие решения об изменении уровня ключевой ставки, как отметили в регуляторе, будут приниматься на основании фактической и ожидаемой динамики инфляции в зависимости от цели и развития экономики. Также в будущем будут учтены внутренние и внешние риски и реакция на них со стороны финансовых рынков.

Последние изменения ключевой ставки произошли 7 февраля. Тогда ЦБ РФ снизил ее на 25 б.п. — до 6% годовых.

Резкое снижение уровня мировой экономики произошло на фоне пандемии коронавирусной инфекции и провале сделки ОПЕК+. В результате последнего фактора цена на нефть Brent в среду, 18 марта, опустилась ниже $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, а нефть WTI показала падение ниже $21 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года.