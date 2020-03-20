ЦБ сократит объем надзора за банками на фоне распространения COVID-19

Центробанк России приостановит проверки финансовых организаций за исключением случаев неотложного реагирования. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

«С учетом изменений в организации работы в финансовых организациях, перевода большой части сотрудников на удаленную работу, Банк России считает необходимым временно снизить регуляторную и надзорную нагрузку, в первую очередь ограничить мероприятия, требующие личного присутствия сотрудников в офисах, увеличить сроки на предоставление отчетности, снизить количество несрочных запросов в финансовые организации», — говорится в заявлении.

В ЦБ сообщили, что приостанавливают реализацию контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора до 1 июля 2020 года.

ЦБ пообещал, что будет воздерживаться от применения мер в отношении финансовых организаций в части требований нормативных актов в области обеспечения защиты информации при осуществлении банковской деятельности при организации дистанционной работы финансовых организаций.

В дополнение Банк России заявил, что ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности и нарушения корпоративного законодательства.

Ранее Центробанк во время заседания в пятницу, 20 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.

17 марта Минтруд рекомендовал чиновникам ограничить прием граждан и работать с документами дистанционно.

В тот же день стало известно, что около 80% российских работодателей не смогут обеспечить удаленную работу для своих сотрудников, треть отечественных компаний не вводили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.