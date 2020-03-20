Прямой эфир
Сюжет:

ЦБ сократит объем надзора за банками на фоне распространения COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк России приостановит проверки финансовых организаций за исключением случаев неотложного реагирования. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

«С учетом изменений в организации работы в финансовых организациях, перевода большой части сотрудников на удаленную работу, Банк России считает необходимым временно снизить регуляторную и надзорную нагрузку, в первую очередь ограничить мероприятия, требующие личного присутствия сотрудников в офисах, увеличить сроки на предоставление отчетности, снизить количество несрочных запросов в финансовые организации», — говорится в заявлении.

В ЦБ сообщили, что приостанавливают реализацию контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора до 1 июля 2020 года.

В свободном падении: главные ответы на вопросы об обвале рубля
Что может сделать рядовой гражданин в условиях стремительного укрепления доллара

ЦБ пообещал, что будет воздерживаться от применения мер в отношении финансовых организаций в части требований нормативных актов в области обеспечения защиты информации при осуществлении банковской деятельности при организации дистанционной работы финансовых организаций.

В дополнение Банк России заявил, что ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности и нарушения корпоративного законодательства.

Ранее Центробанк во время заседания в пятницу, 20 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.

17 марта Минтруд рекомендовал чиновникам ограничить прием граждан и работать с документами дистанционно.

В тот же день стало известно, что около 80% российских работодателей не смогут обеспечить удаленную работу для своих сотрудников, треть отечественных компаний не вводили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты рассказали о влиянии продажи Сбербанка на курс рубля
В ЦБ назвали достаточным уровень ликвидности банковского сектора РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020